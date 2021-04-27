صحيفة بريطانية: توجيه اتهام لجونسون حول تصريحاته عن "تراكم الجثث" بدلا من الإغلاق

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تم توجيه اتهام لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه قال في اجتماع إنه يفضل أن يرى "الجثث تتراكم بالآلاف" بدلاً من فرض إغلاق وطني ثالث.

وطلبت صحيفة "إكسبريس" البريطانية الاشتراك في استطلاع رأي حول ما إذا كان على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه بسبب هذا التصريح الذي تم الكشف عنه مؤخراً.

ونفى جونسون بشدة الإدلاء بهذا التصريح على لسانه واصفاً إياه بأنه "هراء".. لكن العديد من الصحف والمذيعين يقفون إلى جانب مصادرهم ويقولون إن رئيس الوزراء أبدى تعليقًا بشأن عمليات الإغلاق المستقبلية أثناء نوبة من الغضب.

يقال إن التعليق المزعوم حدث في شهر أكتوبر الماضي، بعد فترة وجيزة من موافقة جونسون على فرض إغلاق وطني ثان.. وقالت مصادر - لم يتم الكشف عنها للصحيفة - إن رئيس الوزراء قال: "لا مزيد من عمليات الإغلاق - دع الجثث تتراكم بالآلاف".

وأفادت كل من هيئة الاذاعة البريطانية وشبكة تليفزيون "آي تي في" بشكل منفصل عن مصادر أكدت أن جونسون أدلى بهذه التصريحات.

وقال روبرت بيستون، المحرر السياسي لقناة آي تي في، إن مصدرين أيدوا المزاعم حتى الآن.

وأضاف: "قيل لي إنه صرخ بها في مكتبه بعد أن وافق على الإغلاق الثاني وسط حالة من الغضب".

ومضى قائلاً: "يُزعم أن أبواب غرفة مجلس الوزراء والمكتب الخارجي كانت مفتوحة ومن المفترض أن عددًا من الأشخاص سمعوا.. إنني أزعج نفسي بتكرار هذا التأكيد بشأن ما قاله رئيس الوزراء لأن شاهدي عيان - أو ربما ينبغي أن أقول شهود عيان - أيدوا رواية ديلي ميل لي."

يجيء هذا في الوقت الذي يواصل كل من جونسون والمتحدث الصحفي لمقر رئيس الوزراء في 10 داوننج ستريت إنكار التعليقات على الإطلاق.

وردا على سؤال عما إذا كان قد أدلى بهذه الملاحظة، قال رئيس الوزراء للمذيعين: "لا، ولكن مرة أخرى أعتقد أن الشيء المهم أن الناس يريدون منا أن نواصل العمل ونفعله كحكومة من حيث التأكيد على أن عمليات الإغلاق تعمل."

وأوضح المتحدث باسم جونسون أيضًا إن التعليقات المبلغ عنها كاذبة، مضيفًا: "هذا غير صحيح ورئيس الوزراء نفى ذلك ... لست على علم بأي شخص آخر يدلي بمثل هذا التصريح".

كما اجتمع وزراء الحكومة حول رئيس الوزراء ونفوا أن يستخدم جونسون مثل هذه اللغة على الإطلاق.

وقال الوزير مايكل جوف "كنت في الاجتماع بعد ظهر ذلك اليوم مع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين حيث بحثنا ما كان يحدث بالنسبة للوباء"... وأضاف: "نحن نتعامل مع واحد من أخطر القرارات التي يتعين على رئيس الوزراء هذا وأي حكومة أن تواجهها، لقد أشار الناس عن حق إلى أن عشرات الآلاف من الناس يموتون .. اتخذ رئيس الوزراء قرارًا في ذلك الاجتماع للدخول في إغلاق ثانٍ، واتخذ قرارًا لاحقًا لتنفيذ إغلاق ثالث .. هذا هو رئيس الوزراء الذي كان في المستشفى نفسه في العناية المركزة" بسبب إصابته بكوفيد-19.

وقال جوف "فكرة أنه سيقول أي شيء من هذا القبيل أجده أمرًا لا يصدق .. كنت في تلك الغرفة، ولم أسمع لغة من هذا النوع مطلقًا."

كما قال وزير الدفاع بن والاس إن التقارير عن هذا الأمر "غير صحيحة".

وأضاف "علينا الانتباه، هذا أمر غير صحيح، عمليا نفاه الجميع بشكل قاطع.. نحن ندخل الآن في نوع من الكوميديا من القيل والقال - فالمصادر غير مسماة."

واختتم تصريحاته قائلاً " لا شيء من هذا الأمر وقع فعلاً .. ركز رئيس الوزراء تمامًا على الاستجابة، جنبًا إلى جنب مع زملائه في مجلس الوزراء، لمواجهة كوفيد".