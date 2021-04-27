صحيفة: استمرار المعارك الدامية على الحدود الفنزويلية الكولومبية ومقتل عسكريين

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية أن المعارك الدامية على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لا تزال مستمرة ، والتى وقعت فى الأيام الثلاث الماضية مع الجماعات المسلحة غير النظامية الكولومبية، مما أسفر عن مقتل عدد من الجيش والمجرمين المزعومين.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه في 5 أبريل أفادت وزارة الدفاع أنه منذ بدء العمليات ، تم تسجيل مقتل ثمانية عسكريين وتسعة "إرهابيين". وتأتي هذه الإصابات إضافة إلى الوفيات خلال الـ 72 ساعة الماضية والتي لم يعرف عددها.

ويأتي ذلك في إطار عملية "الدرع البوليفاري 2021" التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في 21 مارس. كما ورد في بيان ، وقعت الاشتباكات في مناطق غير مأهولة غرب لا فيكتوريا ، في بلدية بايز بولاية أبوري ، الواقعة على الحدود مع كولومبيا.

دون ذكر أرقام أو تفاصيل محددة ، تتحدث المذكرة الرسمية عن "عدد كبير من الضحايا" بين المجموعات. تم الاستيلاء عليها أيضًا ممن يقدمون "معلومات قيمة" للإجراءات المستقبلية، وقال البيان إن بعض الجنود قتلوا في المعارك ، دون أن يحدد العدد الدقيق الذي حددوه فيما أصيب آخرون ويتلقون رعاية طبية.

واختتم البيان بالقول إن العمليات من هذا النوع ستستمر بل وستتكثف "مما يسمح لنا بتحييد أي معقل لهؤلاء المجرمين" حتى "طردهم الكامل وهزيمتهم النهائية".

بينما تلقي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باللوم على الحكومة الكولومبية في أعمال العنف ، وقالت بوجوتا يوم الاثنين إنه ليس لديهم أي تصريح في الوقت الحالي بشأن هذا البيان من فنزويلا. على الرغم من رفضه لهذه الاتهامات في مناسبات أخرى. في أكثر من مناسبة ، اتهمت حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي كبار المسؤولين الفنزويليين بصلاتهم مع المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية ، وهو أمر ينفونه.

وقال خوسيه ميجيل فيفانكو ، مدير قسم الأمريكتين في هيومن رايتس ووتش: "الفظائع المرتكبة ضد سكان أبوري ليست حوادث منعزلة من قبل عناصر متمردة ، لكنها تتفق مع الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات أمن مادورو".

وتشير الأرقام الصادرة عن منظمة الهجرة الكولومبية Migration Colombia المنشورة في 16 أبريل إلى أن أكثر من 5800 شخص قد فروا من فنزويلا إلى الدولة المجاورة واستقروا في مقاطعة أراوكا.