اليوم السابع
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شاهد أعمال تأهيل وتبطين فرع العاقولا بقرية دلجا بديرمواس المنيا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 ص
شاهد أعمال تأهيل وتبطين فرع العاقولا بقرية دلجا بديرمواس المنيا تبطين الترع
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مراكز محافظة المنيا العمل فى تأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروع القومى للرئيس السيسى، وذلك لتأهيل ورفع كفاءة الترع والمجارى المائية، لما له من منافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ على الموارد المائية.

وتواصل الإدارة العامة إلى شرق المنيا العمل، فى تأهيل وتبطين فرع العاقولا بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها.

وتم الانتهاء من أعمال ما يزيد عن 166 كيلو مترا على مستوى مراكز المحافظة، وجاري استكمال باقي أعمال التبطين والتأهيل.

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192 قرية خلاف توابع تلك القرى.

من جانبه، قال  المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

تبطين الترع (1)
 
تبطين الترع (2)
 
تبطين الترع (3)

تبطين الترع

مبادرات رئاسية

رى المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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