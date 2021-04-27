اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليونانى: سنصل لـ5 ملايين تطعيم ضد كورونا بنهاية مايو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:05 ص
رئيس الوزراء اليونانى: سنصل لـ5 ملايين تطعيم ضد كورونا بنهاية مايو رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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توقع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه إذا سارت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده هو مخطط له، فقد تصل اليونان إلى خمسة ملايين تطعيم بنهاية مايو المقبل.
وصرح ميتسوتاكيس، خلال اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء، بأن حملة التطعيم الوطنية "إليفثريا" تتوسع، مشيرا إلى بدء تطعيم من هم فوق الـ30 عامًا اعتبارا من اليوم، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن عدد التطعيمات في البلاد على وشك الوصول إلى 3 ملايين، "وإذا اتبعنا خطتنا، فقد نصل في نهاية مايو إلى 5 ملايين تطعيم".
وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "يجب اتخاذ كل خطوة تالية بحذر، مع اختبارات السلامة والاختبارات الذاتية المستمرة، والتباعد الاجتماعي، والكمامات والنظافة الشخصية، حتى تنفتح البلاد ولا تتعرض للإغلاق مرة أخرى".
ومنذ بداية الجائحة، سجلت اليونان، البالغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، 333 ألفا و129 إصابة وأكثر من 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة أمس


اليونان

كورونا

كورونا فى اليونان

كيرياكوس ميتسوتاكيس

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