دعم مستشفى شربين المركزى بتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر بمليون و200 ألف جنيه

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن توريد وتركيب تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر ، ومبخر 265، بحوالى مليون و200 ألف جنيه تبرع من المجتمع المدنى لدعم مستشفى شربين المركزى.

وأشار مكى أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير مستشفى شربين لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها ، كما أنه سيساعد فى تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية ، وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

كما وجه مكى الشكر للمجتمع المدنى المساهم فى هذا العمل العظيم.

الجدير بالذكر أن مستشفى شربين المركزى بها تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر ، ومع توريد التانك الإضافى ، سيتم القضاء تمامآ على مشكلة نقص الأكسجين .

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة فيروس كورونا ورفع كفاءة المستشفيات.