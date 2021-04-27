اليوم السابع
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توافد المواطنين على المسجد الكبير بالسويس لتشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة.. لايف

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:47 ص
توافد المواطنين على المسجد الكبير بالسويس لتشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة.. لايف الشيخ حافظ سلامة
السويس سيد نون

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من  توافد المواطنين علي المسجد الكبير بمدينة السلام بمحافظة السويس لتشيع جثمان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس.
 

وبدأ التوافد علي المسجد الكبير من قبل المواطنين للمشاركة في تشيع جثمان الشيخ حافظ سلامة، في انتظار وصول جثمان الشيخ حافظ سلامة لتوديعه إلي مثواه الأخير.
 

وتوفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مساء أمس، عن عمر يناهز92 عام بعد تدهور حالته الصحة ونقله إلي المستشفي.

 

كان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش في القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى، وأعلنت أسرته أنه سيتم تشيع الجنازة  المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.

 


الشيخ حافظ سلامة

حافظ سلامة

حافظ سلامه

وفاه الشيخ حافظ سلامه

الشيخ حافظ سلامه

مسجد حافظ سلامه

جنازة حافظ سلامه

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