توافد المواطنين على المسجد الكبير بالسويس لتشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة.. لايف

وبدأ التوافد علي المسجد الكبير من قبل المواطنين للمشاركة في تشيع جثمان الشيخ حافظ سلامة، في انتظار وصول جثمان الشيخ حافظ سلامة لتوديعه إلي مثواه الأخير.



وتوفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مساء أمس، عن عمر يناهز92 عام بعد تدهور حالته الصحة ونقله إلي المستشفي.

كان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش في القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى، وأعلنت أسرته أنه سيتم تشيع الجنازة المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.