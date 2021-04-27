اليوم السابع
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تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس.. لايف

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:01 م
تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس.. لايف صلاة الجنازة على الشيخ حافظ سلامه
السويس- سيد نون

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس وقت العدوان الإسرائيلى على المحافظة.

وخرجت السويس تودع قائد المقاومة الشعبية وآلاف المواطنين شاركوا فى توديع الشيخ حافظ سلامة بمقابر السويس القديمة بطريق السويس القاهرة ودفنه.

وودع أهالي السويس عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير، الشيخ حافظ سلامة الذي يعتبره الأهالي أبًا للسويس، رغم ارتفاع درجات الحرارة في ذلك التوقيت.


وشارك فى صلاة الجنازة بالمسجد الكبير عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس، وكذلك عددًا كبير من الأهالى، وعائلة الشيخ حافظ سلامة، واصطف المصلين داخل وخارج المسجد للصلاة على جثمان الشيخ حافظ سلامة وسط إجراءات احترازية.

وتوفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مساء أمس، عن عمر يناهز92 عاما، بعد تدهور حالته الصحة ونقله إلى المستشفي.

وكان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش فى القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى وتعلن أسرته أنه سيتم تشيع الجنازة من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.

 


الشيخ حافظ سلامة

حافظ سلامة

حافظ سلامه

وفاه الشيخ حافظ سلامه

الشيخ حافظ سلامه

مسجد حافظ سلامه

جنازة حافظ سلامه

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