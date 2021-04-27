اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة ترفع قيد الكمامة عن المحصنين ضد كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:52 م
الولايات المتحدة ترفع قيد الكمامة عن المحصنين ضد كورونا كمامات
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يعودوا ملزمين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، باستثناء المكتظة منها.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي): "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين، تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم ذلك بلا كمامة".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "من ناحية أخرى، نواصل التوصية بالكمامة في الأماكن المفتوحة المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية أو صالات الحفلات الموسيقية".

وبررت ذلك بحقيقة أنه في هذه الأماكن، قد يكون هناك العديد من الأشخاص غير الملقحين والمعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد بكوفيد-19، وتابعت: "اليوم هو يوم جديد يمكننا فيه اتخاذ خطوة إضافية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي فيروس كورونا".

وتقدر "سي دي سي" أن غير الملقحين يمكنهم التنزه أو ممارسة الجري أو ركوب الدراجات مع أفراد أسرهم أو المشاركة في "تجمعات صغيرة" في الأماكن المفتوحة مع أشخاص ملقحين بدون الكمامة، لكن عليهم دائما تغطية وجوههم في حال وجود أشخاص غير محصنين.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى 42.5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات "فايرز-بايونتيك" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون".

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطرانية بنى مزار بالمنيا تعلن عدم استقبال مهنئين بعيد القيامة بسبب "كورونا"

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:18 م

الاتحاد الأوروبى يدعم الهند عبر آلية الحماية المدنية لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. هطول أمطار غزيرة على ساحات المسجد الحرام مع حلول منتصف رمضان.. علاج مرضى كورونا بالهند فى سياراتهم نظرا لزيادة الأعداد.. إبراهيموفيتش يعود لتدريبات ميلان بعد تعافيه من الإصابة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:00 م

"CNN": الإعلام البريطانى يدخل فى مواجهة مع جونسون بسبب تصريح بشأن كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:58 م

"نصف مليار".. CNN: خبراء يحذرون من عدد إصابات كورونا الحقيقى فى الهند

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة