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المتهم بهتك عرض طفلة المعادى ينهار أمام المحكمة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:12 م
المتهم بهتك عرض طفلة المعادى ينهار أمام المحكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى داخل القفص-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، للمتهم بخطف طفلة المعادى التى تبلغ من العمر 7 سنوات.
 
وظهر المتهم فى حالة انهيار تام أمام هيئة المحكمة، بعد أن ادعى محاميه الخاص بإصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب تلك الجريمة.
 
وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
 
 

طفلة المعادى

محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى

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جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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