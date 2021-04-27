اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:54 م
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الكرملين: لا توجد مواعيد محددة لتقديم قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 م
الكرملين: لا توجد مواعيد محددة لتقديم قائمة الدول غير الصديقة لروسيا المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
أ ش أ

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد تواريخ محددة لتقديم قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، مشيرا إلى أن هذه القائمة تعدها الحكومة والخارجية لتقديمها للرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال بشأن وجود أوكرانيا ضمن هذه القائمة - إن "هذا الموضوع من اختصاص وزارة الخارجية وكذلك الحكومة، حيث تم تكليفهما بذلك"، موضحا أنه لا يعلم أي شيء بخصوص موعد صدور القائمة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع - في وقت سابق - على مرسوم يفرض مجموعة من القيود على توظيف سفارات الدول الأجنبية غير الصديقة لروسيا للمواطنين الروس والأشخاص الموجودين على الأراضي الروسية للعمل فيها.

الكرملين

دميترى بيسكوف

روسيا

فلاديمير بوتين

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