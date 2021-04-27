اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يقيل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:20 م
الرئيس الجزائرى يقيل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بو مزار.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم إن الرئيس تبون قرر تكليف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري بالقيام مهام وزير البريد بالإنابة.


الجزائر

عبد المجيد تبون

الرئاسة الجزائرية

إبراهيم بو مزار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة