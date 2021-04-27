الرئيس الجزائرى يقيل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بو مزار.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم إن الرئيس تبون قرر تكليف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري بالقيام مهام وزير البريد بالإنابة.