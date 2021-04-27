اليوم السابع
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"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:30 م
"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الوحدات البحرية اعترضت ودمرت زورقا مفخخا ومسيّرا عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل "ينبع".
وأضاف المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.
وأكد أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

السعودية

تركى المالكى

وزارة الدفاع السعودية

صاروخ

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