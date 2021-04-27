الحكومة تطلق اليوم برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

كتبت هند مختار

تعقد الحكومة اليوم، الثلاثاء ، مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى بحضور عد من الورزاء.

وسيتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية العمل في الفترة المقبلة من خلال عدد من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.