الجيش الباكستانى يناشد المواطنين الالتزام بالقيود لاحتواء فيروس كورونا

وكالات

ناشد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجر جنرال بابار افتخار، المواطنين الالتزام بالاجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) لضمان بقاء حياتهم وحياة الآخرين آمنة.

وقال افتخار في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية إن قرار نشر أفراد الجيش في بعض الأقاليم يهدف إلى مساعدة الحكومة ومساعدة وكالات إنفاذ القانون لمنع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الإيجابية ارتفعت لأكثر من 5% في 91 مدينة باكستانية، فيما تتعرض مرافق الرعاية الصحية لضغط هائل مع تزايد أعداد مرضى الرعاية الحرجة بشكل يومي.

واستعانت وزارة الداخلية الباكستانية أمس بالجيش في أقاليم البنجاب وجيلجيت بالتستان وبلوشستان وخيبر باختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد من أجل فرض القيود الخاصة بمنع تفشي الفيروس بشكل صارم.

وأوضح وزير الداخلية شيخ رشيد أن قرار الاستعانة بالقوات المسلحة تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عمران خان.