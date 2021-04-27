اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى الجديد

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:36 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى الجديد زراعة القطن
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارى من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 636 بشأن تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى 2020/2021 الذى نص على عدم اعتبار بذرة القطن صالحة للتقاوى فى الموسم الزراعي إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن 99.5%، وإذا وجد بها بذور هندية أو هندية مهجنة أيا كانت نسبتها.
 
كما يتضمن القرار عدم اعتبار البذور صالحة إذا وجد بها بطرازية الملبسة تماماً والعارية تماماً ذات شوكة أو هجين أيا كانت نسبتها، وإذا قلت نسبة الانبات عن 72% والقيمة الزراعية عن 70%.
 
كما أصدر وزير الزراعة قراراً بشأن منح الحماية لعدد الأصناف النباتية لسلالات الذرة الشامية، والفراولة واليوسفى و المانجو للشركات صاحبة الحق.

وزير الزراعة

القطن

بذور القطن

محصول القطن

اخبار

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

الأحد، 25 أبريل 2021 04:11 م

"زراعة النواب" تناقش مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى "معهد بحوث القطن"

السبت، 24 أبريل 2021 07:35 م

مع اقتراب تعميمها.. تعرف على تفاصيل آلية تداول القطن الجديدة

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:00 ص

محالج القطن طريق الحكومة لاستعادة عرش الذهب الأبيض.. قطاع الأعمال تواصل بناء 7 محالح بأحدث مطورة.. الطاقة الإنتاجية المستهدفة 5 أطنان للمحلج فى الساعة.. التشغيل التجريبي مايو المقبل والتكلفة 200 مليون جنيه

الخميس، 22 أبريل 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة