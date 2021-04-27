الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى الجديد

كتبت أسماء نصار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارى من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 636 بشأن تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى 2020/2021 الذى نص على عدم اعتبار بذرة القطن صالحة للتقاوى فى الموسم الزراعي إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن 99.5%، وإذا وجد بها بذور هندية أو هندية مهجنة أيا كانت نسبتها.

كما يتضمن القرار عدم اعتبار البذور صالحة إذا وجد بها بطرازية الملبسة تماماً والعارية تماماً ذات شوكة أو هجين أيا كانت نسبتها، وإذا قلت نسبة الانبات عن 72% والقيمة الزراعية عن 70%.

كما أصدر وزير الزراعة قراراً بشأن منح الحماية لعدد الأصناف النباتية لسلالات الذرة الشامية، والفراولة واليوسفى و المانجو للشركات صاحبة الحق.