اتهامات ألمانية لـ"أبل" بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار

وكالات

اتهم اتحاد الإعلان الألماني شركة (أبل) بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار في ألمانيا، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق نظام جديد لتشغيل هواتف "آيفون".

وجرى تقديم الشكوى للمؤسسة الألمانية لحماية المنافسة، "بوندسكارتيلامت"، الذي يُتوقع أن يشهد كذلك إطلاق "آي أو إس" النسخة 14.5 لتشغيل هواتف "آيفون"، والمتوقع أن يجبر مطوري البرامج على سؤال المستخدمين حول ما إذا كانوا يرغبون أن يتم تتبعهم بغرض الإعلان، وهو ما يُتوقع أن يرفضه الكثير من من مستخدمي الهواتف.

وذكرت شركات تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت، خاصة "فيسبوك" إن تغيير إعدادات الخصوصية هذه سيقلل فعالية وعوائد الإعلانات المستهدفة ومن المتوقع أن يضيق الخناق على الإعلانات عبر الإنترنت.

تقدم بالشكوى اتحاد الإعلان الألماني نيابة عن الاتحادات التسعة التي يمثلها، والتي تضم أعضاء مثل "فيسبوك"، وعملاق الإعلام "أكسل" الذي يملك "إنسايدر" و"بليد".

ويدعي الاتحاد أن الميزة الجديدة في نظام "أبل" تسيء إلى قوتها السوقية وتنتهك قانون مكافحة الاحتكار.