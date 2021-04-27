إقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقلى لقاح فيروس كورونا.. صور

الغربية – عادل ضرة

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال تطعيم المواطنين بلقاح كورونا للراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن ، والذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، والذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى ، كافة ولكبار السن بشكل خاص.

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ، حتى بعد أخذ اللقاح ، للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة وهى " مركز كبد المحلة ، مركز طبى سعيد ، مكتب صحة بسيون ، مستشفى قطور المركزي ، إدارة سمنود ، مكتب صحة كفر الزيات ، مستشفى رمد زفتى" .



تلقيح المواطنين بلقاح كورونا