اليوم السابع
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إقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقلى لقاح فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:31 م
إقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقلى لقاح فيروس كورونا.. صور وكيل وزارة الصحة يتفقد اعمال التطعيم
الغربية – عادل ضرة

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تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال تطعيم المواطنين بلقاح كورونا للراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن ، والذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، والذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى ، كافة ولكبار السن بشكل خاص.

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ، حتى بعد أخذ اللقاح ، للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة وهى " مركز كبد المحلة ، مركز طبى سعيد ، مكتب صحة بسيون ، مستشفى قطور المركزي ، إدارة سمنود ، مكتب صحة كفر الزيات ، مستشفى رمد زفتى" .

 

تلقيح المواطنين بلقاح كورونا
تلقيح المواطنين بلقاح كورونا

 

وكيل وزارة الصحة يتفقد اعمال التطعيم
وكيل وزارة الصحة يتفقد اعمال التطعيم

 


الغربية

وكيل صحة الغربية

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مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا بالغربية

صحة الغربية

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

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