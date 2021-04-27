اليوم السابع
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إزالة بناء مخالف بحى عين شمس حتى سطخ الأرض.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:38 م
إزالة بناء مخالف بحى عين شمس حتى سطخ الأرض.. صور إزالة بناء مخالف بحى عين شمس
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس حملة مكبرة لتنفيذ مجموعة قرارات الازالة الفورية لكل من قام بالبناء المخالف الفترة الماضية، حيث تم عدم عقار مكون من 3 أدوار "أرضى ودورين"، حتى سطح الأرض وتمت إحالة المالك للنيابة.
 
من جانبه أكد اللواء ماهر هاشم، أن أى عقار تقدم للتصالح واستأنف البناء قبل إنهاء إجراءات التصالح وقبول التصالح، سيتم التعامل مع العقار وفقا للقانون وهدمه.
 
وحذر رئيس الحى المواطنين بعدم البناء المخالف، والانتظار حتى يتم إصدار اللائحة الجديدة لشروط البناء وعدم التعامل مع الأبنية المخالفة إلا بعد الموافقة على المصالحة.
 
وقال هاشم إنه من الوارد رفض التصالح الخاص بأى عقار إذا لم يطابق شروط التصالح على مخالفات البناء وعلى المواطنين عدم شراء وحدات سكنية بالعقارات المخالفة إلا بعد اتمام التصالح حفاظا على أموالهم، مؤكدا أن الحى سيكون بالمرصاد لتطبيق القانون بكل حسم؛ لهيبة الدولة وحرصاً علي المواطنين.
 
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