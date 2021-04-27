اليوم السابع
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أوروبا تعلن استعدادها لاستقبال السياح الأمريكيين الملقحين ضد كورونا بالصيف

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:10 ص
أوروبا تعلن استعدادها لاستقبال السياح الأمريكيين الملقحين ضد كورونا بالصيف رئيسة المفوضية الاوروبية
فاطمة شوقى

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تستعد أوروبا لاستقبال السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى الصيف وأصبح بإمكانهم السفر إلى اوروبا للسياحة، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه سيُسمح للأمريكيين الذين استخدموا اللقاحات التى تمت الموافقة عليها من قبل وكالة الادوية الأوروبية EMA، مضيفة " هناك شيئا واضحا وهو ان الدول ال 27 الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستقبل دون قيد او شرط كل من تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة مكافحة الأمراض.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه حتى الآن لم يتم اعطاء تاريخ محدد أو الكشف عن المزيد من التفاصيل حول السماح للأمريكيين بدخول اوروبا، حيث أن الأمر يعود إلى رأى كل دولة بمفردها، بالإضافة إلى عملية التطعيم فى الولايات المتحدة التى من المفترض ان تسير بشكل سريع لتحصين أكثر من 70% من سكانها منتصف شهر يوليو.

وأصرت اورسولا على أن استئناف السفر سيعتمد على "الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة ، كما نأمل أن يتحسن أيضًا فى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات المسئولة الأوروبية تؤكد فكرة اقتراب تنفيذ ما يسمى بجواز سفر كورونا الرقمى، حيث قدمت المفوضية الأوروبية الشهادة الرقمية بقصد أن تكون جاهزة قبل الصيف لتتمكن من إعادة تنشيط السفر بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يتقاسمه قطاع الطيران ، والذي يتطلب أقصى قدر من المرونة من الدول الأعضاء للموافقة عليه وتنفيذه.

ينوي البرلمان الأوروبي الموافقة على المشروع النهائي في جلسته العامة في يونيو، بحيث يتم إطلاق اختبار تجريبي للوثيقة في بداية ذلك الشهر ويكون متاحًا بالكامل بحلول النهاية، للمساعدة في الترويج لحملة السياحة الصيفية.


اوروبا

الولايات المتحدة

لقاح كورونا

جواز سفر كورونا

السياحة

المفوضية الاوروبية

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