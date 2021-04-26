165 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالسويس

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق قطاع السويس الذى يضم كل من، السويس، الأربعين، فيصل، الجناين، والخليج والمناطق المحيطة بهم، ويضم حوالى 5 مراكز وقرى ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 ألف) مشترك تم من يوليو 2014 حتى إبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 165 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:-

- 100 محول وأكشاك قدرات مختلفة .

- 35 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 40 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

- 225 عمود هوائى جهد متوسط .

- 30 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 70 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 5220 عمود جهد منخفض .

- 110 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 110 صناديق توزيع جهد منخفض.