اليوم السابع
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10705 طلاب بخامسة ابتدائى وثانية إعدادى يؤدون الامتحان المجمع بالوادى الجديد

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:21 ص
10705 طلاب بخامسة ابتدائى وثانية إعدادى يؤدون الامتحان المجمع بالوادى الجديد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، عن انتظام طلاب الصف الثانى الإعدادى وتلاميذ الصف الخامس الإبتدائى فى أداء امتحان متعدد التخصصات دون معوقات، مؤكدا على أن نحو 4808 طلاب وطالبات يؤدون الامتحان المجمع ( متعدد التخصصات ) للصف الثانى الإعدادى ، أمام 121 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة  .

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، منها تطهير وتعقيم كافة المدارس الإعدادية بالمحافظة وضمان إرتداء الجميع الكمامة الطبية فضلا عن التباعد والمسافات البينية بين الطلاب وإشتراطات الأمن والسلامة .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة تهيئة مناخ مناسب وهادئ ومنضبط أمام الطلاب لآداء الامتحانات بعيدا عن أى توتر وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة .

وفى سياق متصل، بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الخامس الابتدائى ووفقا للقرارات الوزارية نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث جرى تجهيز كافة اللجان بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال تلاميذها .

وأضاف الدكتور النيلى إلى تقدم نحو 5895 تلميذا وتلميذة أمام 151 لجنة لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا

لافتا أنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللجان وإتخاذ كافة مايلزم لسير أعمال الإمتحانات بدون أى قلق أو توتر .

موجها خالص أمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح .

 


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