اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل يطالب مجلس النواب بتعديل تشريعى يسمح بفصل العناصر المتطرفة

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:44 م
وزير النقل يطالب مجلس النواب بتعديل تشريعى يسمح بفصل العناصر المتطرفة المهندس كامل الوزير وزير النقل و المواصلات
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مجلس النواب والجهات المعنية، بتعديل قانون الخدمة بما يسمح بفصل العناصر التى يثبت ارتباطها بالأنشطة المتطرفة والإثارية وتعاطى المخدرات، على أن يتم توزيع العمال والفنيين من السكك الحديدية التى يثبت إنها من هذه العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية لوظائف أخرى غير حساسة بوزارات الدولة أو لحين صدور التعديل التشريعى بما يسمح بالتخلص منهم.

 

وكان وزير النقل والمواصلات، قد أكد فى وقت سابق من الجلسة إلى وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التى لا تريد للسكك الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام.

 

وفى سياق متصل، قال إن أحد السياسات المرنة والشاملة والمتطورة التى تم وضعها من أجل تنفيذ رؤية الوزارة نحو تطوير القطاع، تعتمد على تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وطنين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المصرية.

 

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أنه أيضًا تم التوجه نحو تفعيل التحول الرقمى من خلال تطوير كافة ماكينات حجز التذاكر، والبوابات الإلكترونية بقطاع السكة الحديد والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع كافة الجهات المعنية فى أنظمة الشباك الواحد.

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
الجلسة العامة لمجلس النواب (12)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
الجلسة العامة لمجلس النواب (13)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (14)
الجلسة العامة لمجلس النواب (14)

 


مجلس النواب

الجلسة العامة

وزير النقل

بيان وزير النقل

السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة