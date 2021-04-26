اليوم السابع
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نقابة أطباء الدقهلية تعلن ارتفاع شهداء كورونا لـ69 بعد وفاة الطبيب أحمد المهدى

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:40 ص
نقابة أطباء الدقهلية تعلن ارتفاع شهداء كورونا لـ69 بعد وفاة الطبيب أحمد المهدى فيروس كورونا - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم الإثنين، عن وفاة طبيب من أبناء المحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد شهداء النقابة إلى 69 طبيبا.

ونعت النقابة الدكتور أحمد المهدى استشارى الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس الأسبق.

وقال الدكتور أسامة الشحات ، نقيب أطباء الدقهلية، إن الطبيب توفى بعزل مستشفى المنصورة الجامعى بعد صراعه مع فيروس كورونا لمدة ستة أيام، ليصبح الشهيد 69 من شهداء النقابة الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف النقيب بأن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ ستة أيام ودخل العزل بالجامعة ولكن حالته تدهورت بشكل سريع.

وأشار إلى أنه تمت إضافة اسمه وصورته إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتى تم وضعها فى مدخل النقابة وبها صور الأطباء ، وتضم جميع شهداء الأطباء من أبناء الدقهلية الذين فقدوا حياتهم فى مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى الآن.


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