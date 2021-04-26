مقتل 12 شرطيا بأفغانستان فى هجمات لطالبان مع بدء انسحاب القوات الأمريكية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قتل 12 شرطيا أفغانيا على الأقل الأحد فى هجمات نفذتها حركة طالبان جنوب العاصمة كابول، وذلك تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة بدء سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن طالبان نفذت 6 هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام الـ 10 السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180 آخرين.

وقتل 12 شرطيا أفغانيا على الأقل الأحد بينهم 7 فى كمين نصبه مقاتلو حركة طالبان جنوب العاصمة كابول، مع استمرار القتال فى هذا البلد الذى تمزقه الحروب.

ويأتى الهجومان المنفصلان فى ولايتى لوغار وقندهار مع إعلان القائد العسكرى الأمريكى فى أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية فى هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.

وقال ديدار لاوانج المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار لوكالة الأنباء الفرنسية أن "7 من رجال الشرطة قتلوا وجرح ثلاثة عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم فى منطقة محمد اغا".

كما أكدت شرطة الولاية الواقعة جنوب العاصمة كابول وقوع الهجوم.

وفى هجوم منفصل الأحد، هاجم انتحارى بسيارة مفخخة عربة للشرطة فى منطقة ميواند فى معقل طالبان ولاية قندهار الجنوبية ما أدى إلى مقتل خمسة رجال شرطة وجرح أربعة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن طالبان نفذت 6 هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180.

وكان أعلن قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان وقائد بعثة الدعم الحازم سكوت ميلر، اليوم الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد قد بدأ بالفعل فى أفغانستان.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفى "سنسلم كل قواعدنا للقوات الأفغانية، وقد بدأت عملية الإخلاء فى عدد من القواعد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.