كتالونيا يرفع الحبس الإقليمى ويسمح بالتنقل بحرية ويعيد فتح المحلات والمطاعم

فاطمة شوقى

يرفع إقليم كتالونيا الإسبانى، الحبس اليوم 26 أبريل، وسمحت بالتنقل بحرية داخل الإقليم، وذلك بعد تحسن فى البيانات لوباء كورونا، حسبما قالت صحيفة "البيريوديكو" الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحسين المؤشرات الوبائية، أدت إلى رفع الحبس المفروض على الاقليم، والتي تشمل المستجدات أن فصول البكالوريا ستكون وجهًا لوجه بنسبة 100٪ ، ويتم التخلص من القيود السطحية في المحلات التجارية والقدرة على استيعاب الصالات الرياضية وزادت الصالات الرياضية إلى 50٪ كما أيضا فى أماكن العبادة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم في مراكز التسوق في نفس ساعات عمل باقي قطاع تقديم الطعام، من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً. ستكون هذه الإجراءات سارية لمدة 7 أيام ، حتى 3 مايو.

وقال وزير الداخلية الكتالونى مايكل سامبار، إنه يمكن تقديم العشاء مرة أخرى على شرفات المطاعم في كتالونيا، وأن إعادة فتح المطعم ليلاً يمكن أن يعود قبل 9 مايو، بشكل غير متماثل بسبب المناطق، شريطة أن يكون ذلك وبائيًا البيانات تسمح بذلك حاليًا، المطاعم الكتالونية هي الأكثر تقييدًا، وقد مضى حوالي نصف عام منذ أن يمكنهم تقديم وجبات العشاء في مؤسساتهم.

وبالتالي، اقترح سامبر في مقابلة على قناة TV3 أنه في بعض المناطق مثل Terres de L'Ebre (تاراجونا) ، حيث تكون البيانات الوبائية أكثر ملاءمة ، يمكن فتح الاستعادة ليلًا اعتبارًا من 3 مايو ، على الرغم من أنه وصف ذلك "الآن" من المبكر جدا "اتخاذ هذا القرار.

وبشأن إمكانية تأجيل حظر التجوال حتى الساعة 23:00 قبل انتهاء حالة الإنذار في 9 مايو ، قال الوزير إنه احتمال "لأن مرسوم الإنذار لا يلزم بتوسيعه الأقصى" ، كما هو الحال حاليا في كتالونيا.

وأوضح أن "ما تتضح للحكومة بشأنه هو أنه إذا كان ذلك ممكنًا وإذا سمحت به البيانات ، فيجب أن تبدأ في التخفيف في أسرع وقت ممكن" ، ويعتقد أنه لا ينبغي استخدام هذا الإجراء لاحقًا.

وقد علق سامبر أيضًا على أنه بفضل حملة التطعيم ، تأمل الحكومة أنه لن يكون هناك المزيد من "الحلقات المفاجئة" التي تتفاقم فيها بيانات فيروس كورونا بشكل كبير. من ناحية أخرى ، أكد أن درجة الالتزام بالقيود المفروضة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره من قبل السكان "هائلة" ، وشكر احترام هذه الإجراءات.