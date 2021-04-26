فيديو مباشر .. "الشغل مش عيب" فكرة لشاب أقصرى عمل بـ30 مهنة لحث الشباب على العمل

الأقصر – أحمد مرعى

شاب أقصرى، لم يتعدى عمره 32 سنة، قرر أن يقوم بمغامرة مختلفة تماماً لتقديمها خلال شهر رمضان المبارك، وهى "الشغل مش عيب"، حيث قرر أن يغامر فى فترة بلغت حوالى 4 شهور للعمل فى 30 مهنة مختلفة ومتنوعة لتقديم رسالة لشباب محافظة الأقصر التي يعيش فيها، وباقى أنحاء مصر، أن "الشغل مش عيب".

"اليوم السابع"، إلتقى بالشاب علام رمضان، إبن محافظة الأقصر، والذي يقدم لأول مرة فى حياته برنامج مختلف تماماً قام من خلاله بتقديم رسالة للشباب بأن "الشغل مش عيب"، قائلاً: "أنا علام رمضان من محافظة الأقصر وشغال موظف حكومي وعندى 32 سنة ومتزوج، ولدى 4 أطفال، وكنت دايمآ بشوف قدام عينى كتير من الشباب من غير شغل والكثير منهم منتظرين الوظيفة الحكومية للأسف، والبعض منهم منتظر وظيفة مناسبة تليق بية وكمان للأسف بيقعدوا فى البيت من غير شغل، وفى منهم اللى بيستلف من أصدقائة واللى بيشارك والده ووالدته فى المعاش الشهرى بحجة أنة مفيش شغل فى البلد، وكمان فية منهم اللى فعلآ بيعافر وبينزل يشتغل فى أى حاجة وبيقول الشغل مش عيب علشان كدة أنا فكرت فى تنفيذ برنامج هادف واسمة الشغل مش عيب".

وأوضح الشاب الأقصرى علام رمضان، قائلاً:- "نزلت واشتغلت بنفسى أكتر من 30 شغلانة مختلفة فى مجالات كتير، وكنت بشتغل وأنزل أصور أيام أجازاتى الرسمية من الشغل الحكومى لمدة 4 شهور ودة الشغل اللى نزلت واشتغلته، حيث عملت خياط فى محل أحذية وفى محل بويات وفى محل أدوات منزلية وفى محل سوبر ماركت، وعلى فاترينة سندوتشات فول وطعمية ومكوجى، وفى محل مقلة وتسالى وحلاق وفى محل أدوات كهربائية ومساعد مع نقاش وفى رياشة فراخ وبياع فى مكتبة وفى ورشة نجارة وفى محل موبايلات، وفى مريشة فراخ ومساعد شيف فى مطعم وميكانيكى سيارات وفى محل عصير قصب وفى محل عطارة وبذور وعامل فى قهوة و فى محل ملابس وعامل مع بناء وفكهانى وصنايعى بتاع كاوتش، وبائع فى فرن عيش فينو وعامل فى بنزينة وسرفيس فى مطعم و فى محل أدوات سباكة وكمان اشتغلت حداد وفى مغسلة سيارات وفى فرن عيش مصرى".