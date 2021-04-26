اليوم السابع
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صيدلة حلوان تقدم نصائح هامة لنظام غذائى صحى ومفيد فى رمضان.. فيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:16 م
صيدلة حلوان تقدم نصائح هامة لنظام غذائى صحى ومفيد فى رمضان.. فيديو وجبة الإفطار
كتب ـ محمد صبحى

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واصلت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تقديم سلسلة النصائح خلال شهر رمضان، حيث قدمت نصيحة اليوم الدكتورة هبة السيد أبو اليزيد، التى تضمنت نظام غذائى صحى ومفيد خلال رمضان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.
 
 
وتتضمن هذه النصائح التعرف على كيفية قضاء شهر رمضان من خلال اتباع نظام غذائى صحى مفيد، ويتم ذلك من خلال تقسيم الفطار على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن: تناول كوب من عصير الفاكهة الفريش أو أحد المشروبات الرمضانية أو كوب لبن و7 تمرات أو طبق خشاف. 
 
وتتضمن المرحلة الثانية ويكون توقيتها بعد صلاة المغرب يتم التحضير وتناول كوب من المياه ويتم تناول الوجبة الأساسية والتي تكون عبارة عن البروتينات والنشويات والخضار، وبعد ساعتين يمكن تناول صنف حلو "قطعة كنافة أو بسبوسة أو 3 قطع قطايف أو طبق سلطة فاكهة حجمة كبير"، ويفضل شرب كثير من المياه بعد تناول الإفطار وحتى موعد السحور.
 
وفي وجبة السحور يفضل تناول 2 كوب من المياه قبل الوجبة، ثم رغيف عيش كصنف نشويات، ثم البروتينات بيض أو فول وصنف خضروات وهو خيار وكوب زبادي.
 
 

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