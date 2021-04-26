شكوى من اصفرار المياه فى قرية تفتيش إدفينا بالبحيرة.. والشركة ترد

كتبت ـ شيماء حمدى البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ محمد جمال طاهر سليمان، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن باليوم السابع"، بسبب سوء مياه الشرب واصفرارها، في الكثير من قرى تفتيش ادفينا التابع لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

أكد المركز الاعلامى لمحافظة البحيرة على تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين والرد على شكاوى المواطنين بشكل عاجل، مضيفا أنه بخصوص شكوى الاهالى من تلوث مياه الشرب وتغير لونها بمنطقتى ادفينا وادكو تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة .

وأوضح المهندس محمد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، أن تغيير لون المياه بهذه المناطق بسبب عملية تركيب خط مياه جديد بطول 18 كيلو قطر 700 مم بداية من منطقة البوصيلي حتي مركز ادكو، مضيفا أن تنفيذ الخطوط الجديدة ستؤدي إلى تحسن جودة وضغط المياه وانه اثناء التشغيل يمكن ان يؤدى ذلك إلى وجود عكاره بالمياه ولا تؤثر على صلاحية المياه للشرب.



مياه

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".