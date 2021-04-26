شاهد تجهيزات المعديات الجديدة "الأقصر 1 و2" لخدمة السياح والأهالى × 27 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

خطوة جديدة لخدمة أهالى الأقصر والسائحين بين الشرق والغرب فى التنقل بين المعالم الأثرية والسياحية، وضمان أفضل خدمة لهم وآمان فى معديات نهرية مميزة تطابق المواصفات العالمية وبتصميمات جديدة وفريدة من نوعها، حيث تستعد محافظة الأقصر، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لاستقبال 2 معدية أهالى جديدة لخدمة تنقلات الأهالى فى نهر النيل بين الشرق والغرب، لخدمة الآلاف من أبناء البرين الغربي والشرقي بالمحافظة بجانب الأفواج السياحية، وهما المعديات (الأقصر 1 والأقصر 2).

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تعد المعديات الجديدة (الأقصر 1 - الأقصر 2) فخر الصناعه المصريه والتى تم تصنيعها على أعلى مستوى بواسطة خبراء شركة القناة للترسانة النيلية، والتى أشادت لجنة القوات البحريه بالتصميم الفريد من نوعه والذى ينفذ لاول مرة، وقدابدى أعضاء اللجنه بعض التعديلات والتى سيتم مراجعتها بواسطة شركة القناه للترسانه النيليه والشركة المورده للمعدات والتى حضرت جميع مراحل الإختبارات والتى استمرت على مدار ثلاث أيام، وقد تمت اجراءات الإستلام الإبتدائى ، وابدت شركة القناه للترسانه النيله استعدادها الإنتهاء من تلك التعديلات والتى تضيف لهذا النموذج الكثير من المميزات وذلك فى اسرع وقت مع تحديد ميعاد الإستلام النهائى ليكون عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

وأضاف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه استقبل اللجنة الإشرافية المشكلة، وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ورئيس اللجنة المشكلة بقرار محافظ الأقصر 238 لسنة 2020م، لمتابعة وتنفيذ عقد انشاء وتوريد عدد 2 معدية أهالى والتى تقوم بتصنيعها شركة القناه للترسانه النيليه احدى شركات هيئة قناة السويس والتى يمثلها المهندس هشام نبيل نائب رئيس مجلس الإداره، وقد توجه محافظ الأقصر بالشكر لقائد القوات البحريه على ما يقدمه من دعم ومساعده فنيه لمحافظة الأقصر فى مجال الملاحه النهريه، وإنشاء معديات تربط شرق المحافظه بغربها وتخدم المواطن الأقصرى والسائح على السواء، وخلال اللقاء، استعرض رئيس مدينة ارمنت بصفته رئيس اللجنه نسب التنفيذ والتى وصلت إلى أكثر من 95 % وما تم من اجراء اختبارات ملاحيه بواسطة لجنة القوات البحريه من اتزان وسرعه ومناوره وكفاءة الماكينات والمولدات مع التحميل الكامل لجميع الأجهزه الكهربائيه ومصابيح الإناره.























































































