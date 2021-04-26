سيناتور جمهورى سابق يثير غضبا بين الأمريكيين الأصليين.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

أثار السيناتور الجمهورى السابق ريك سانتوروم غضبًا بين الأمريكيين الأصليين، وسط مطالبات بإقالته كمعلق سياسى لشبكة CNN، بعد تصريحه أمام مؤتمر طلاب اليمين بأن المستعمرين الأوروبيين الذين جاءوا إلى أمريكا "ولدوا أمة من لا شىء".

CNN's Rick Santorum: "We birthed a nation from nothing. I mean, there was nothing here. I mean, yes we have Native Americans but candidly there isn't much Native American culture in American culture" pic.twitter.com/EMxOEYDbg7 — Jason Campbell (@JasonSCampbell) April 26, 2021

وقال سانتوروم فى فعالية نظمتها مؤسسة "يونج أمريكا" ونشرت تفاصيلها على موقع "يوتيوب": "لم يكن هناك شىء هنا، أعنى، نعم ، لدينا أمريكيون أصليون ولكن بصراحة لا يوجد الكثير من الثقافة الأمريكية الأصلية فى الثقافة الأمريكية."

قال عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية بنسلفانيا، وهو مرشح فشل مرتين في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة: "جئنا إلى هنا وبدأنا صفحة جديدة ، لقد ولدنا أمة من لا شيء".

وقالت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية إن تعليقات سانتوروم، التى رفضت فعليًا وجود الأمريكيين الأصليين منذ آلاف السنين والإبادة الجماعية التى لحقت بهم، أغضبت الكثيرين.

وردا على تصريحاته، كتب الناشط نيك استس، وهو مواطن من قبيلة برول سيوكس من السكان الأمريكيين الأصليين، ومضيف بودكاست Red Nation، على تويتر "إن محو تاريخ السكان الأصليين وتاريخهم، الذي كان موجودًا من قبل وبقى على الرغم من إمبراطورية تفوق العرق الأبيض، هو خطيئة أساسية لأمة وهمية".

وقالت الصحيفة، إن تصريحات المرشح الرئاسى لعام 2016 أثارت موجات من الجدل من قبل، وكان أدلى سانتوروم بتعليقات مثيرة للجدل للطلاب فى عام 2018 ، حول جهودهم لتغيير قوانين الأسلحة بعد إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند ، فلوريدا.

قال سانتوروم كضيف فى برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سى إن إن": "ماذا عن الأطفال بدلاً من البحث عن شخص آخر لحل مشكلتهم ، افعل شيئًا ربما أخذ دروس أعطاء التنفس أو محاولة التعامل مع الموقف عندما يكون هناك إطلاق نار عنيف يمكنك الرد على ذلك".