سيناتور جمهورى سابق يثير غضبا بين الأمريكيين الأصليين.. اعرف التفاصيل

أثار السيناتور الجمهورى السابق ريك سانتوروم غضبًا بين الأمريكيين الأصليين، وسط مطالبات بإقالته كمعلق سياسى لشبكة CNN، بعد تصريحه أمام مؤتمر طلاب اليمين بأن المستعمرين الأوروبيين الذين جاءوا إلى أمريكا "ولدوا أمة من لا شىء".

CNN's Rick Santorum: "We birthed a nation from nothing. I mean, there was nothing here. I mean, yes we have Native Americans but candidly there isn't much Native American culture in American culture" pic.twitter.com/EMxOEYDbg7