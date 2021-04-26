زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة جزر فیجى بماليزيا

كوالالمبور (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 6.1 ریختر منطقة جزر فیجى بماليزيا، وذكرت إدارة الأرصاد الجویة المالیزیة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، اليوم الاثنين، أن مركز الزلزال يبعد مسافة 616 كیلومترا جنوب شرقى جزیرة (لاوكالا / فیجى)، مؤكدة أن الزلزال لم یشكل تھدیدا لحدوث أمواج المد العاتیة (التسونامى) على السواحل المالیزیة.

وفى وقت سابق، أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونغا جنوب المحيط الهادئ ، موضحة الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 234 كيلومترا.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى EMSC، أفاد فى 20 أبريل الحالى، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس فى إندونيسيا

كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة فى بيرو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، وكان مركز الهزة وقع على مسافة 217 كيلومترا جنوب شرقى مدينة إيكا، وعلى عمق 33 كم.