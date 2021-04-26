وقال المدعى العام إيجور كراسنوف، فى خطاب أمام مجلس الاتحاد الروسى، اليوم الاثنين، إن حكومة موسكو أولت اهتماما خاصا العام الماضى بحماية مصالح البلاد من التدخلات الأجنبية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه نظرا لمحاولات التأثير على الوضع الاجتماعى والسياسى فى البلاد، صنف مكتب المدعى العام 12 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية غير مرغوب فيها فى روسيا فى عام 2020"، وأن المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات سيتم حجبها.