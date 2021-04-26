وأضافت الخارجية الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "سنتخذ قريبا إجراءات جديدة ردا على العقوبات"، وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أفادت أمس الأحد، بأن موسكو قد أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للدول غير الصديقة، والتى بدأت روسيا فى وضعها.