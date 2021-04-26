موسكو (أ ش أ)

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو أبلغت حكومة الولايات المتحدة بإدخال تغييرات فى نظام تنقل موظفى السفارة والقنصليات الأمريكية داخل الأراضى الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "سنتخذ قريبا إجراءات جديدة ردا على العقوبات"، وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أفادت أمس الأحد، بأن موسكو قد أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للدول غير الصديقة، والتى بدأت روسيا فى وضعها.

وأوضحت زاخاروفا، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن التفكير فى إعداد قائمة "الدول غير الصديقة" جاء نتيجة الإجراءات غير الودية التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وطرد دبلوماسيين روس دون سبب.

وأعلنت الخارجية الروسية، الشهر الماضى، أنها سحبت السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف، للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون مزيد من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.