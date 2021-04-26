وذكر بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، أن "رجال المخابرات الروسية نفذوا عملية اعتقال المتآمرين، بالتعاون مع زملائهم من بيلاروسيا، وبفضلهم تم التصدى ومنع تنفيذ الخطة الإجرامية الهادفة للإطاحة بالسلطة الشرعية فى بيلاروسيا"، مضيفا "لقد أثبتت الأجهزة الأمنية المختصة، أكثر من مرة، أنها تملك جميع أدلة الإدانة اللازمة، إضافة إلى امتلاكها اعترافات بعض المشاركين فى هذه المؤامرة".

وكان الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو أعلن في الـ17 من أبريل الحالى اعتقال مجموعة من الأشخاص، أعدت لمحاولة اغتيال الرئيس وأبنائه؛ لتنفيذ تمرد مسلح للاستيلاء على السلطة فى البلاد، وشملت المجموعة بيلاروسيين ومواطنى دول أخرى.

من جانبه، ذكر جهاز الأمن الداخلى الروسى أنه أوقف عضوين لجماعة بيلاروسية معارضة دبرت لانقلاب مسلح ضد الرئيس لوكاشينكو، وذلك بالتعاون مع لجنة أمن الدولة البيلاروسية.