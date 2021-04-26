رئيس الوزراء البريطانى يستبعد إجراء تحقيق حول كورونا لعدة أشهر

قالت الحكومة البريطانية إنها مشغولة للغاية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا ، ولهذا لا تستطيع التحرك لبدء تحقيق عام فوري في طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا أو كوفيد-19.
وأوضح متحدث باسم الحكومة لصحيفة "ذا جارديان" إن تحقيقًا سيتم إجراؤه "في الوقت المناسب" لكن المسؤولين حاليًا "يركزون بشكل صحيح على حماية الصحة العامة وإنقاذ الأرواح".
وقال جونسون في مارس من هذا العام إن الحكومة ستطلق تحقيقًا عامًا في الأزمة "بمجرد أن يكون ذلك مناسباً ".. وأضاف إن التحقيق سيجري "في أقرب وقت لن يكون فيه تحويلا غير مسؤول لطاقات المسؤولين الرئيسيين المعنيين" بمواجهة كورونا.
رئيس الوزراء البريطانى يستبعد إجراء تحقيق حول كورونا لعدة أشهرالإثنين، 26 أبريل 2021 04:35 م
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
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قالت الحكومة البريطانية إنها مشغولة للغاية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا ، ولهذا لا تستطيع التحرك لبدء تحقيق عام فوري في طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا أو كوفيد-19.
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