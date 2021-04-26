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رئيس الوزراء أمام النواب: مصر عبرت المرحلة الأولى فى أزمة كورونا بفضل صلابة شعبها وثقته فى قيادته

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:01 م
رئيس الوزراء أمام النواب: مصر عبرت المرحلة الأولى فى أزمة كورونا بفضل صلابة شعبها وثقته فى قيادته الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
نور على – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر. 

 

ووجه "مدبولى" فى بداية كلمته التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول بشهر رمضان وذكرى تحرير سيناء، قائلا: "نستعيد فيها التضحيات والبطولات كما نهنئ بالأداء البرلمانى المتميز للمجلس وعلى التنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة".

 

وتابع رئيس الوزراء، قائلا: "ندرك جميعا حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم بسبب وباء كورونا وما تسبب من انخفاض معدلات النمو وانتشار البطالة وعدم الاستقرار فى المنطقة"، مضيفا: "نجحت مصر فى عبور الأزمة بفضل تماسك وقوة وصلابة شعبها وثقته فى الله وقيادته".

 

وأضاف: "نفخر باننا من الدول القليلة التى حققت معدل نمو فى العالم المالى السابق وتوقعت استمراره العام القادم".

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (1)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (1)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (2)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (3)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (4)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (5)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (6)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (6)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (7)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (7)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (8)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (8)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (9)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (9)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (10)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (10)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (11)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (11)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (12)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (12)

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (13)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (13)

 

 


مجلس النواب

الجلسة العامة الطوارى

رئيس الوزراء

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