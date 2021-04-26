ديلى ميل: "أقراص الوقاية من كورونا" ستكون جاهزة خلال العام الجارى

كتبت فاطمة خليل

ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانية أن "أقراص كورونا" التي تطورها شركة فايزر ليتم تناولها عند ظهور الأعراض الأولى لفيروس كورونا، ستكون جاهزة هذا العام، حيث من المقرر أن تنتهي التجارب البشرية الأولى في الولايات المتحدة وبلجيكا في شهر مايو.





ويمكن إعطاء الأقراص المضادة لفيروس كورونا، المسماة PF-07321332، لمنع تفاقم المرض لدى الأشخاص الذين بدأت تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن معظم الناس سيتم تطعيمهم إلا أن اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100% وبعض الناس لا يمكنهم الحصول عليها أو لا يستفيدون منها كثيرًا، ما يعني أن الفيروس التاجي سيستمر في الانتشار وسيظل خطيرًا على الأشخاص غير المحميين.

ويمكن أن تساعد الحبوب في منع المرض الشديد لدى الأشخاص الذين لا تعمل لهم اللقاحات بشكل جيد.

ويشارك حوالي 60 شخصًا حاليًا في المرحلة الأولى من تجربة PF-07321332 ، التي تجريها شركة فايزر والتي من المتوقع أن تنتهي في 25 مايو.

وإذا تبين أن حبوب فايزر آمنة ، فسيتم إجراء تجارب أكبر مع المزيد من الأشخاص لإثبات أنها ستوقف كورونا بالتأكيد.

وقال أحد الخبراء إنه لا توجد حاليًا أي أدوية لعلاج كورونا، ولكن إذا تم اكتشاف أحد الأدوية فقد يؤدي ذلك إلى نهاية عمليات الإغلاق إلى الأبد.

وأعلن بوريس جونسون الأسبوع الماضي أن الحكومة ستشكل فريق عمل للأدوية المضادة للفيروسات لإيجاد وشراء الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن أن تجعل كورونا قابلاً للعلاج في المنزل بحلول الخريف.