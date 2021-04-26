جامعة الأقصر تعلن عن أسماء الطلاب المثاليين على مستوى الجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، عن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب المثالى، حيث شهد رئيس الجامعة فعاليات اختيار الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وذلك فى إطار توجيهاته لتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تساهم فى تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.

وجاءت قائمة الفائزين بمسابقة الطالب المثالي كل من: (الطالب أحمد محمد عمر رضوان الفرقة الثالثة بكلية الآثار فاز بالمركز الأول - الطالب أحمد عنتر أحمد محمود الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة حصل علي المركز الثاني - الطالبة مى خالد فكري الفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة حصلت علي المركز الأول - الطالبة هناء طه إبراهيم الفرقة الثانية بكلية الألسن حصلت علي المركز الثاني).

وقد قدم الدكتور محجوب رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق ومتمنياً للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المسابقة أن يوفقوا في المسابقة القادمة، حيث نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، فاعليات مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوي الجامعة للعام الجامعي 2020/2021م، والتي تسهم في حث باقي الطلاب على التفوق واكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، وقد تكونت لجنة التحكيم من كل من:- (الدكتور السيد محمد أبودهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات - الدكتور محمود النوبي أحمد وكيل كلية الألسن لشئون البيئة وخدمة المجتمع - الدكتورة رشا فاروق محمود مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الألسن)، وذلك بحضور منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور عبد الرحيم حاكم حسن المدرس بكلية الفنون الجميلة، ومسئول النشاط الاجتماعى ذكاء محمد صبري.

والجدير بالذكر أن الطلاب كانوا يتنافسون في هذه المسابقة على العديد من المهارات كاللغة الأجنبية الأولى والثانية، والمظهر والسمات الشخصية، والمعلومات العامة، والدورات التدريبية والسيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخلياً وخارجياً.