اليوم السابع
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تقلبات جوية سريعة بالإسكندرية وبدء موجة حارة جديدة الأربعاء.. صور وفيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:55 م
تقلبات جوية سريعة بالإسكندرية وبدء موجة حارة جديدة الأربعاء.. صور وفيديو طقس معتدل على شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم تلفزيون " اليوم السابع " فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث التقلبات الجوية السريعة التى ضربت الإسكندرية من طقس شديد الحرارة الأسبوع الماضى، سجلت الإسكندرية خلاها 38 درجة فى العظمى، إلى انخفاض كبير فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 22 درجة فى العظمى.

وشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتستمر حالة التقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء القادم، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سيتم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 27 : 32 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 18 : 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 درجة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية

 

طقس ربيعى معتدل على شواطئ الاسكندرية
طقس ربيعى معتدل على شواطئ الاسكندرية

 

طقس معتدل بالاسكندرية
طقس معتدل بالاسكندرية

 


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