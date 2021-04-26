اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 05:24 م
خالد صلاح
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تغريم رئيس وزراء تايلاند 137 جنيها استرلينيا لعدم ارتدائه كمامه

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:20 م
تغريم رئيس وزراء تايلاند 137 جنيها استرلينيا لعدم ارتدائه كمامه الكمامة فى تايلاند - أرشيفية
أ ش أ

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فرضت العاصمة التايلاندية "بانكوك" اليوم الاثنين غرامة مالية قدرها 137 جنيها أسترلينيا على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، وذلك عقب نشره صورة خلال اجتماع له وهو غير مرتد للكمامة على موقع فيس بوك.
وقال محافظ بانكوك أسوين كوانموانج - في منشور على صفحته على فيس بوك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أبلغ رئيس الوزراء أن هذا اختراق للقوانين".
يذكر أنه تم حذف الصورة في وقت لاحق.


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