تحرير 38 محضرا تموينيا فى حملات على الأسواق والمخابز بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود بدائرة المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قامت إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التموينية التابعة للمديرية، بحملات تموينية مكثفة على مدار الـ 4 أيام الماضية، بناءً على تعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (38) محضر ومخالفة تموينية، وبيانها كالتالي:- (محضر تصرف فى 2 شيكارة دقيق مخابز بلدية، و11 محضر عدم وجود شهادة صحية، و2 إدارة منشأة بدون ترخيص، و2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف كامل عن الإنتاج ومحضر مخالفة عدم نظافة ومحضر مخالفة عدم وجود قائمة، و2 محضر مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 مخالفة عدم إعلان عن أسعار، ومحضر غلق تاجر تموين فى مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني، ومحضر ضبط ربع طن ارز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء، ومحضر عدم وجود سجلات بالمخابز البلدي).

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، بأنه تنفيذا لتعليمات وزارة التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز بالمحافظة، فقد تم الآتى خلال الفترة من 1 حتى 22 أبريل 2021، صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر أبريل بنسبة 92.5% من إجمالى الدعم السلعى المقرر لمواطنى المحافظة دون أى معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضى لعدد 50686 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 60 مليون رغيف بلدى مدعم من المخابز بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.7 مليون رغيف/ يوم.ذ، وصرف 3191 طن دقيق بلدى مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.



تموين الأقصر تحرر 38 محضر ومخالفة تموينية بحملات على الأسواق والمخابز



جانب من حملات المخابز والأسواق بالاقصر