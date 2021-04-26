اليوم السابع
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برلمانيون كنديون يطالبون الحكومة بمنع السفر غير الضرورى للبلاد

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:00 ص
برلمانيون كنديون يطالبون الحكومة بمنع السفر غير الضرورى للبلاد البرلمان الكندى
أونتاريو /أ ش أ/

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دعا 6 من أعضاء برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، فى مدينة مسيساجا،  الحكومة الفيدرالية إلى حظر السفر غير الضرورى إلى البلاد حيث أن المقاطعة فى خضم موجة ثالثة سببها إلى حد كبير سلالات فيروس كورونا جديدة مثيرة للقلق، والتى دخلت الحدود الكندية فى وقت سابق من هذا العام.

جاء ذلك فى خطاب أرسل إلى نظرائهم الفيدراليين ، يحثهم فيه على مطالبة الحكومة الفيدرالية بالعمل، وحظر جميع السفر غير الضرورى ، وإغلاق ثغرة الحدود البرية.

وأكدت الرسالة أن مقاطعة أونتاريو أكدت 36 حالة من السلالة الجديدة التى تم تحديدها لأول مرة فى الهند.. ارتبطت هذه الحالات بالسفر الدولي.

وأعلنت الحكومة الكندية عن حظر الرحلات الجوية المباشرة من الهند وباكستان هذا الأسبوع.. وتعتبر مدينة مسيساجا – ذات التواجد العربى الضخم – مقرا لمطار بيرسون الدولي، أكثر المطارات ازدحامًا فى كندا.. ويدخل البلاد عبر المطار ما يقرب من 10 آلاف مسافر أجنبي، وهو ما يمثل مصدرا للقلق.

وطالب النواب بشكل عاجل فى الرسالة من النواب الفدراليين الضغط على الحكومة لحظر جميع السفر غير الضرورى ، وإغلاق ثغرة الحدود البرية، لمنع تفاقم الأزمة.

 


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