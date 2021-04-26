اليوم السابع
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القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين من القدس

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:00 ص
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين من القدس عنف القوات الاسرائيلية
كتب وكالات

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اعتقل الجيش الإسرائيلى،  فلسطينيين من القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية فى القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل محمد إياد سعيدة من منزله فى حى وادى الجوز، ومنصور إبراهيم منصور من منطقة الثورى خلال تواجده فى محطة للمحروقات بالشيخ جراح فى القدس، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية "واس".

وبالامس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال من مدينة القدس المحتلة، كما أغلقت باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مئات المقدسيين تجمهروا أمام باب حطة مطالبين بفتحه ليتمكنوا من أداء الصلاة فى المسجد، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم بالقوة وأغلقت الباب، مشيره إلى أن تلك الاعتداءات هى أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.

 


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