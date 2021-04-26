اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات بسبب كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:00 ص
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات بسبب كورونا تعقيم القطارات
كتب: محمد الأحمدى

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نتيجة ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا وأرقام الوفيات في بيان وزارة الصحة اليومى، تواصل هيئة السكة الحديد هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات .

 

وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

 

وقالت المنشورات ، التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد .

 


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