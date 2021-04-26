الرئيس العراقى لـ"وزير خارجية إيران": علاقاتنا المتوازنة تدعم تخفيف التوترات الإقليمية

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بحضور وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين.

وجرى، خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكّد الرئيس العراقي – بحسب بيان صحفى للرئاسة العراقية - أن سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على محيطه الإقليمي والدولي تهدف لبناء علاقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات والأزمات، لافتاً إلى أن العراق المقتدر والمستقل ذات السيادة يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز استقرارها ومرتكز لمنظومة عمل تقوم على قضايا الأمن المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة التي تعود بالمصلحة لبلدان كل المنطقة وشعوبها.

وأضاف الرئيس العراقى أن بلدان المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوز الخلافات والاختلالات التي تكتنفها والتعاون على إنهاء النزاعات والصراعات ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية القائمة، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وسيادة الدول.

من جانبه، نقل ظريف تحيات الرئيس الإيرانى حسن روحاني إلى الرئيس برهم صالح، وتعازيه بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، وتمنياته للشعب العراقي بالأمن والسلام، مؤكداً التزام بلاده دعم استقرار العراق وسيادته والتطلع لتعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، فيما حمّل الرئيس العراقى، الوزير الإيرانى، تحياته إلى الرئيس روحاني والشعب الإيراني وتمنياته بالمزيد من التقدم والاستقرار.