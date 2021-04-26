اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الروسي يصدر مرسوما بشأن استدعاء جنود الاحتياط

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 م
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بشأن استدعاء جنود الاحتياط فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الرئيس الروسي وقع مرسوما يدعو إلى التدريب العسكري للمواطنين الروس الذين هم في سن الاحتياط، وتم نشر الوثيقة في بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
 
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية أن الوثيقة جاء فيها "يتم في عام 2021 استدعاء المواطنين الروس الذين هم في الاحتياط للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة وجهاز الأمن الفيدرالي".
 
وفقا للمرسوم تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات الإقليمية لضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنيد المواطنين الروس الموجودين في الاحتياط للخضوع للتدريب العسكري، مع إجراء هذه التدريبات.
 
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره رسميا اليوم ،26 أبريل.

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين

استدعاء جنود الاحتياط

روسيا

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة