الرئيس الروسي يصدر مرسوما بشأن استدعاء جنود الاحتياط

وكالات

الرئيس الروسي وقع مرسوما يدعو إلى التدريب العسكري للمواطنين الروس الذين هم في سن الاحتياط، وتم نشر الوثيقة في بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية أن الوثيقة جاء فيها "يتم في عام 2021 استدعاء المواطنين الروس الذين هم في الاحتياط للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة وجهاز الأمن الفيدرالي".

وفقا للمرسوم تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات الإقليمية لضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنيد المواطنين الروس الموجودين في الاحتياط للخضوع للتدريب العسكري، مع إجراء هذه التدريبات.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره رسميا اليوم ،26 أبريل.