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الرئاسة الروسية: هناك العديد من الملفات يجب حلها قبل لقاء بوتين وبايدن

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:38 م
الرئاسة الروسية: هناك العديد من الملفات يجب حلها قبل لقاء بوتين وبايدن بوتين وبايدن
كتب أحمد عرفة

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أكدت الرئاسة الروسية، أن هناك العديد من الملفات التي يجب حلها قبل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وفى وقت سابق أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن لقاء قمة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن قد يعقد فى يونيو القادم، لكن انعقاده يتوقف على العديد من العوامل.

وقال مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، ردا على سؤال عن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "إن الحديث يدور عن يونيو القادم، وقد تم طرح مواعيد أولية رفض الكشف عنها"، لكن مناقشة القمة المحتملة على المستوى العملي بين الطرفين لم تنطلق بعد.

 

 


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رومانيا

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