الدوما الروسي: سلطات براغ افتعلت فضيحة دولية حول انفجار مستودع فربيتيتسي

(أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسى فياتشيسلاف فولودين "إن سلطات براغ افتعلت من الفراغ فضيحة دولية حول انفجار مستودع الذخيرة فى فربيتيتسي".

وأضاف رئيس مجلس الدوما أن السلطات التشيكية بدأت تدرك أنها جلبت الضرر لنفسها من ذلك، وأنها وقعت فى "وضع سخيف"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش قد أعلن فى 17 أبريل الجارى أن سلطات بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية فى انفجار فربيتيتسى عام 2014، فيما رفضت موسكو هذه المزاعم، واصفة إياها بـ"العارية عن الأساس"، كما تم طرد 18 دبلوماسيا روسيا من التشيك على خلفية هذه الاتهامات.. وفى المقابل، ردت موسكو بإعلان 20 من موظفى السفارة التشيكية فى العاصمة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وحذر رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، فى وقت سابق اليوم، من إصدار أحكام مبكرة حول الانفجار فى بلدة فربيتيتسى عام 2014، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق.