إفريقيا تسجل 4 ملايين و507 آلاف إصابة و120 ألف حالة وفاة بكورونا

(أ ش أ)

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و507 آلاف إصابة مؤكدة، و120 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و46 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية - في بيان اليوم /الاثنين/ - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.