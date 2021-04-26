اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إفريقيا تسجل 4 ملايين و507 آلاف إصابة و120 ألف حالة وفاة بكورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:00 م
إفريقيا تسجل 4 ملايين و507 آلاف إصابة و120 ألف حالة وفاة بكورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و507 آلاف إصابة مؤكدة، و120 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و46 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية - في بيان اليوم /الاثنين/ - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 


أفريقيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

احصائيات كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 علامات تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على رئتيك.. تعرف عليها

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:00 م

تأجيل مباراة الأهلي و الطلائع في دوري الطائرة بسبب كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 08:28 م

7.5 مليون روسى تلقوا جرعتى اللقاح المضاد لـ "كورونا"

الإثنين، 26 أبريل 2021 08:00 م

المغرب يتسلم دفعة جديدة من اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:00 م

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح المضاد ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.. غدا باليوم السابع

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:00 م

إيطاليا تسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:00 م

محافظ كفر الشيخ يوجه بالتنسيق لنقل حالات كورونا الطارئة وتوفير الأكسيجين

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة