اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 08:36 م
خالد صلاح
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إغلاق 3 منشآت ورفع 9 حالات حالات إشغال طريق وسط الإسكندرية

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:13 م
إغلاق 3 منشآت ورفع 9 حالات حالات إشغال طريق وسط الإسكندرية محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ،حيث تم إغلاق عدد 3 منشآت ورفع عدد 9 حالات اشغال متنوع ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث قاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم ؛  الكافيهات، المقاهي والمحلات واستجابة لشكاوي المواطنيين.
 
وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان اليوم أنه تم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشات بشوارع باب شرق ؛وأسفرت الحملة عن إغلاق  عدد 3 منشآت ؛ عبارة عن إغلاق جزئي لمحل اسماك ومطعم؛ وإغلاق كلي لمخزن وبلاي ستيشن؛ بالإضافة إلى رفع عدد 9 حالات اشغال متنوع.
 
وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها  ، والتنبيه علي المواطنين المترددين بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
 
 
 
 

اخبار الاسكندرية

حى وسط

الاجراءات الاحترازية

كورونا

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