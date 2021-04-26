إغلاق 3 منشآت ورفع 9 حالات حالات إشغال طريق وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ،حيث تم إغلاق عدد 3 منشآت ورفع عدد 9 حالات اشغال متنوع ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث قاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم ؛ الكافيهات، المقاهي والمحلات واستجابة لشكاوي المواطنيين.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان اليوم أنه تم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشات بشوارع باب شرق ؛وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 3 منشآت ؛ عبارة عن إغلاق جزئي لمحل اسماك ومطعم؛ وإغلاق كلي لمخزن وبلاي ستيشن؛ بالإضافة إلى رفع عدد 9 حالات اشغال متنوع.

وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها ، والتنبيه علي المواطنين المترددين بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.